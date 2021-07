Macron ricoperto di fiori, il falso video virale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron, dopo la cerimonia di inaugurazione dei giochi olimpici di Tokyo, è andato per la prima volta nella Polinesia francese ed è stato ricoperto di fiori. Sono la prima parte di questa frase è vera alla lettera, la seconda è un’esagerazione che circola grazie a un video che vede le vere immagini di Macron a cui vengono date collane di fiori, ma finisce con lui praticamente chiuso fra i petali. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron, dopo la cerimonia di inaugurazione dei giochi olimpici di Tokyo, è andato per la prima volta nella Polinesia francese ed è stato ricoperto di fiori. Sono la prima parte di questa frase è vera alla lettera, la seconda è un’esagerazione che circola grazie a un video che vede le vere immagini di Macron a cui vengono date collane di fiori, ma finisce con lui praticamente chiuso fra i petali.

ilpost : In Polinesia Macron è stato ricoperto di fiori, ma non così tanto - FactaNews : La foto di @EmmanuelMacron, ricoperto di corone di fiori in Polinesia, è stata creata con fine ironico ma alcuni ut… - SteGiango : #macron ricoperto d'affetto nella Polinesia Francese - DeliriaJo : Ho la TL invasa da bare che fanno skateboard, Macron ricoperto di fiori, Tom Hiddleston che corre per i prati vesti… - kookmyikigai : Ma in che senso macron è ricoperto di fiori- -