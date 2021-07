Macron è stato coperto da corone di fiori, ma meno di quanto mostra questo scatto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 27 luglio 2021 è stato pubblicato un tweet contenente una foto del presidente francese Emmanuel Macron totalmente ricoperto da ghirlande di fiori e un testo che recita: «Questa mi ha fatto ridere tantissimo. Il Presidente francese Macron è andato in Polinesia e, come da tradizione, è stato accolto da corone di fiori che gli venivano messe al collo. Solo che ha incontrato molta gente e alla fine era conciato così». Immagine pubblicata su Twitter il 27 luglio 2021 e oggetto della nostra verifica Si tratta di un’immagine modificata. Il riferimento ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 27 luglio 2021 èpubblicato un tweet contenente una foto del presidente francese Emmanueltotalmente rida ghirlande die un testo che recita: «Questa mi ha fatto ridere tantissimo. Il Presidente franceseè andato in Polinesia e, come da tradizione, èaccolto dadiche gli venivano messe al collo. Solo che ha incontrato molta gente e alla fine era conciato così». Immagine pubblicata su Twitter il 27 luglio 2021 e oggetto della nostra verifica Si tratta di un’immagine modificata. Il riferimento ...

Advertising

ilpost : In Polinesia Macron è stato ricoperto di fiori, ma non così tanto - andreapurgatori : Chi produce e vende #Pegasus? Chi lo usa contro chi? Provate a rispondere. Pegasus Project, anche Macron nella list… - milenapizzolo : RT @LaVeritaWeb: Il Parlamento conferma il rinvio dell'obbligo per gli adolescenti. Vietati i licenziamenti dei dipendenti non immunizzati.… - quaranta_vito : RT @LaVeritaWeb: Il Parlamento conferma il rinvio dell'obbligo per gli adolescenti. Vietati i licenziamenti dei dipendenti non immunizzati.… - EmmaKump : RT @LaVeritaWeb: Il Parlamento conferma il rinvio dell'obbligo per gli adolescenti. Vietati i licenziamenti dei dipendenti non immunizzati.… -