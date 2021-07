L’Inter ha l’accordo che fa piacere a Simone Inzaghi (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Inter non pensa soltanto alle cessioni e ha in pugno l’accordo con il calciatore: agente in città per definire l’operazione Il mercato delL’Inter potrebbe sbloccarsi a breve. Dopo aver ceduto Hakimi al Psg e preso Calhanoglu a zero, Marotta e Ausilio sono pronti a far contento Simone Inzaghi. Serve un esterno per rimpiazzare il marocchino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 luglio 2021)non pensa soltanto alle cessioni e ha in pugnocon il calciatore: agente in città per definire l’operazione Il mercato delpotrebbe sbloccarsi a breve. Dopo aver ceduto Hakimi al Psg e preso Calhanoglu a zero, Marotta e Ausilio sono pronti a far contento. Serve un esterno per rimpiazzare il marocchino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Inter, manca l'accordo con il #Cagliari per #Nandez - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - Bubu_Inter : RT @RaiNews: L'accordo tra le due compagnie non violerebbe la concorrenza - Bubu_Inter : RT @rep_economia: Calcio, via libera all'accordo Tim-Dazn. L'Antitrust: chi vede le partite con TIMVision libero di abbonarsi a un altro op… - Calcio_Casteddu : ??El Leon vuole l'#Inter ??L'accordo è vicino ???? E al #Cagliari interessa il giovane 2001 -