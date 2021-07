La manifestazione contro il green pass a Roma è stata un insuccesso (Di mercoledì 28 luglio 2021) Manifestanti contro il green pass a Roma (foto: Ipa)È stata un fallimento la manifestazione organizzata ieri a Roma contro il green pass, la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un tampone per il Covid-19, che sarà necessaria per partecipare a diverse attività aperte al pubblico dal prossimo 6 agosto. In piazza meno di mille persone, rispetto alle 50 mila che erano state annunciate. Tra queste, gli imprenditori e i lavoratori del movimento Io Apro e i neofascisti di Forza ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 luglio 2021) Manifestantiil(foto: Ipa)Èun fallimento laorganizzata ieri ail, la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un tampone per il Covid-19, che sarà necessaria per partecipare a diverse attività aperte al pubblico dal prossimo 6 agosto. In piazza meno di mille persone, rispetto alle 50 mila che erano state annunciate. Tra queste, gli imprenditori e i lavoratori del movimento Io Apro e i neofascisti di Forza ...

Corriere : No Green Pass, a Roma i ristoratori protestano contro l’introduzione del certificato ve... - ilriformista : Piazza del Popolo a Roma, manifestanti contro 'giornalisti terroristi' #greenpass #Roma #novax #vaccinazioni - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - malpensa24 : Identificati e denunciati gli organizzatori della manifestazione di #BustoArsizio contro il #GreenPass. - osservatore82 : RT @Corriere: No Green Pass, a Roma i ristoratori protestano contro l’introduzione del certificato ve... -