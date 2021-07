Inter-Crotone | gol pazzesco di Calhanoglu | slalom e tiro a giro VIDEO

(Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ un golquello di Hakanin, amichevole del precampionato dei nerazzurri. Show del turco che dopo aver servito due assist decide di mettersi in proprio e dopo aver ubriacato avversari come birilli al limite dell’area, fa partire ile beffa Festa con una conclusione imparabile. In alto ildella rete dell’ex Milan passato all’altra sponda di Milano. SportFace.

Advertising

Inter : ? | GOOOOOOOOOL Ancora Inter, ancora protagonista Calhanoglu. Il turco prende palla a centrocampo e punta l'area d… - Inter : ? | PRE SEASON Continuano gli allenamenti in vista di Inter-Crotone ????? Gallery completa ??… - Inter : ? | PRE SEASON Scopri come seguire Inter-Crotone ?? - kevinsosp : RT @arlottoak: @kevinsosp 5 tweet sull'inquadratura di Inter Crotone, 0 sulla cessione di Lautaro - arlottoak : @kevinsosp 5 tweet sull'inquadratura di Inter Crotone, 0 sulla cessione di Lautaro -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Crotone

Inizialmente in panchina nell'amichevole colal Suning Training Centre di Appiano Gentile, Arturo Vidal ha ritrovato l'dopo la Copa America e le vacanze estive. Da qui è partita la chiacchierata tra il centrocampista cileno e il ...A poche settimane dall'inizio del campionato (21 - 22 agosto), l'di Simone Inzaghi sfida in amichevole ad Appiano Gentile ildi Francesco Modesto. Per i nerazzurri sarà l'occasione per testare il lavoro svolto fin qui in ritiro dopo la gara contro il ...Le pagelle di Inter Crotone: i voti della partita al Suning Training Center, amichevole precampionato tra i campioni d'Italia e i calabresi.Nuova amichevole per l'Inter di Simone Inzaghi, che continua a fare passi d'avvicinamento verso la stagione 2021-22, che fronteggerà da campione in carica ...