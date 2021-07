Il video di Conte trasforma i 5Stelle in una Dc 4.0. L’analisi semiseria di Polito (Di mercoledì 28 luglio 2021) Giustizia Sociale, ecologia, politica come servizio, pace. Più che un elenco di priorità sembra una discettazione sui massimi sistemi. Giuseppe Conte è la voce narrante nel video con cui sintetizza la carta dei principi e dei valori che ispireranno il suo mandato alla guida del Movimento. Fra i primi a commentare il filmato aspirazionale dell’ex premier è il vicedirettore del Corriere della Sera Antonio Polito. “Dalla foresta amazzonica di Achille Occhetto ai ghiacciai di Giuseppe Conte: la sinistra s’è raffreddata”, cinguetta su Twitter. Tuttavia, contattato da Formiche.net, Polito afferma che “il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 luglio 2021) Giustizia Sociale, ecologia, politica come servizio, pace. Più che un elenco di priorità sembra una discettazione sui massimi sistemi. Giuseppeè la voce narrante nelcon cui sintetizza la carta dei principi e dei valori che ispireranno il suo mandato alla guida del Movimento. Fra i primi a commentare il filmato aspirazionale dell’ex premier è il vicedirettore del Corriere della Sera Antonio. “Dalla foresta amazzonica di Achille Occhetto ai ghiacciai di Giuseppe: la sinistra s’è raffreddata”, cinguetta su Twitter. Tuttavia, contattato da Formiche.net,afferma che “il ...

