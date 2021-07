Halo Infinite: annunciata la data della tech preview. Questa sera sarà mostrata in uno streaming (Di mercoledì 28 luglio 2021) Halo Infinite ha una tech preview che si terrà da domani, 29 luglio, fino al primo agosto. Questa fase di test, sarà mostrata in un evento Questa sera. Alle ore 23 italiane, 343 Industries mostrerà in uno streaming la tech preview alla quale parteciperanno gli sviluppatori. In Questa occasione, i fan in attesa di Halo Infinite, che sono stati selezionati per i test, avranno la possibilità di scoprire cosa includerà la tech ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 luglio 2021)ha unache si terrà da domani, 29 luglio, fino al primo agosto.fase di test,in un evento. Alle ore 23 italiane, 343 Industries mostrerà in unolaalla quale parteciperanno gli sviluppatori. Inoccasione, i fan in attesa di, che sono stati selezionati per i test, avranno la possibilità di scoprire cosa includerà la...

