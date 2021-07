Green pass scuola e trasporti | slitta di una settimana la decisione del governo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Una, è questo il tempo che ilha deciso di aspettare prima di emanare il decreto nel quale verrà stabilito l’elenco dei luoghi accessibili mediante la certificazione verde. Sette giorni importanti in cui l’esecutivo terrà sotto osservazione l’andamento della curva epidemiologica e la situazione nel resto del mondo al fine di avere un quadro maggiormente completo della situazione. Leggi anche:obbligatorio per treni, aerei e navi dal 6 agosto 2021. Obbligo in arrivo anche per bus e metro: il nuovo decreto DraghiUna delle ...

borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - sbonaccini : Se Claudio Borghi ha un minimo di coerenza, manifestando domani contro il green pass, chiederà immediatamente le di…

- ha dichiarato l'assessore - Penso sia utile studiare delle formule che consentano ai fini del, il riconoscimento di questo farmaco, superando così un paradosso che vede lo Sputnik adatto al ...Cacciari straccia il: così prolungano il lockdown 'Io per il momento non ho ricevuto nessuna diffida. Lei è una mia cara amica, come fosse una seconda madre, con cui mi sento tutti i ...Il più diretto è Red Ronnie, che in una diretta Facebook afferma chiaramente come la morte di Giuseppe De Donno sia stata provocata da chi lo avrebbe abbandonato al suo destino. Ha suscitato commozion ...Una settimana, è questo il tempo che il Governo ha deciso di aspettare prima di emanare il decreto nel quale verrà stabilito l’elenco dei luoghi accessibili mediante la certificazione verde. Sette gio ...