Grande Fratello VIP 6, l’indiscrezione: nel cast ci sarà anche lei? (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un clamoroso ritorno sulla scena, su cui i lettori di Novella 2000 hanno pochi dubbi: Francesca de Andrè nel cast del Grande Fratello VIP. Grande Fratello VIP (Facebook)La nuova stagione del Grande Fratello VIP è alle porte. A settembre sapremo già molto sui famosi che si metteranno al pubblico ludibrio nella casa più famosa d’Italia. Tra questi, pare esserci un nome d’eccezione. Si tratta della bellissima Francesca De Andrè, nipote del Grande Fabrizio e figlia di Cristiano. Showgirl, modella, cantante, influencer su Instagram ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un clamoroso ritorno sulla scena, su cui i lettori di Novella 2000 hanno pochi dubbi: Francesca de Andrè neldelVIP.VIP (Facebook)La nuova stagione delVIP è alle porte. A settembre sapremo già molto sui famosi che si metteranno al pubblico ludibrio nella casa più famosa d’Italia. Tra questi, pare esserci un nome d’eccezione. Si tratta della bellissima Francesca De Andrè, nipote delFabrizio e figlia di Cristiano. Showgirl, modella, cantante, influencer su Instagram ...

Advertising

giorgiovascotto : RT @apri_la_mente: Italia un paese in cui fare il comico, l'opinionista tv, il grande fratello e il dj vale più di un dottorato di ricerca… - F4LLING94 : @signofthetvmess ho un fratello grande e non me le fa prendere... - cheryIb0mbsheII : 28 luglio ed ancora vi sento parlare di grande fratello, golden trio e oppini. Ma andatevene a fanculo una volta pe… - 2509fr : @SupportRossi46 Povera Italia. Andate a guardare il grande fratello. Su andate - chuIbuI : RT @accforstefy: Possiamo preferirne una o due su tutte ma la verità è che le donne sono sempre state superiori agli uomini durante il Gran… -