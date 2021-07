(Di mercoledì 28 luglio 2021) Era il più veloce al primo intermedio Filippo, ma è andato via via scivolando al terzo posto (dopo 15 km e 22,1), al quarto dopo 31, 8 (41'15', con un ritardo di 32' dopo la salita di Shibanta) ...

Advertising

infoitsport : RISULTATI cronometro maschile, Olimpiadi Tokyo 2020: Ganna quinto, vince Roglic - infoitsport : Ciclismo, Olimpiadi Tokyo: delusione per Filippo Ganna a cronometro, quinto ad un secondo dal podio. Domina Primoz… - infoitsport : Filippo Ganna, quinto posto a cronometro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 - infoitsport : Ganna quinto nella crono, l’oro è di Roglic - FiliMonte : Mi dispiace per il quinto posto di #Ganna. Avrà sicuramente modo di rifarsi nelle future olimpiadi. #GiochiOlimpici #Tokio2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ganna quinto

...un ritardo di 32' dopo la salita di Shibanta) e ha chiuso alposto la crono olimpica vinta da Primoz Roglic in 55'04'19 davanti a Tom Dumoulin (a 1'01'39) e a Rohan Dennis (a 1'03'90)....Ha fatto sognare e alla fine è arrivato unposto per Filipponella prova a cronometro di ciclismo su strada ai Giochi di Tokyo 2020 . Grande prova comunque quella del 25enne di Verbania, oro ai Mondiali di Imola lo scorso anno ...Delusione per altri due favoriti come i belgi Wout Van Aert e Remco Evenepoel, rispettivamente sesto e nono. Ganna prova a resistere sui saliscendi del circuito del Fuji ma alla fine manca la medaglia ...In una cronometro dominata da Primoz Roglic, l'elvetico costretto ad accontentarsi del quarto posto. L'argento a Dumoulin, bronzo a Dennis. Delude Van Aert ...