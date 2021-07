Eriksen, c'è una speranza. Può tornare in campo se... (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 12 giugno era entrato nel tunnel del fine vita ma è subito stato riportato indietro dai soccorritori. Cuore fermo, occhi spalancati, respiro fermo. Morto. Per pochi attimi, ma morto. Poi il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 12 giugno era entrato nel tunnel del fine vita ma è subito stato riportato indietro dai soccorritori. Cuore fermo, occhi spalancati, respiro fermo. Morto. Per pochi attimi, ma morto. Poi il ...

Advertising

Bianca34874951 : RT @InterCM16: Inter, per l’#Eriksen calciatore si accende una speranza. - sportli26181512 : #Eriksen, c'è una speranza. Può tornare in campo se...: Due esperti ci svelano un possibile futuro per il centrocam… - LuigiBevilacq17 : RT @fcin1908it: CdS – Eriksen può tornare a giocare? C’è una speranza: la parola agli esperti - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'La speranza di #Eriksen. Due esperti ci svelano un possibile futuro. Cappato e Cecchi «Avess… - gioacchinobelli : @FootballAndDre1 Una nota trasmissione Lombarda,durante la partita,mentre accadeva il fattaccio,hanno fatto interve… -