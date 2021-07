Delusione Ganna nella cronometro maschile, sconfitta per l'italbasket contro l'Austalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Chiude con un deludente quinto posto Filippo Ganna nella cronometro maschile di ciclismo. L'oro va a Primoz Roglic, autore di una straordinaria gara chiusa in 55'04''19, argento al belga Domoulin in ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 luglio 2021) Chiude con un deludente quinto posto Filippodi ciclismo. L'oro va a Primoz Roglic, autore di una straordinaria gara chiusa in 55'04''19, argento al belga Domoulin in ...

Advertising

serenel14278447 : Sciabola uomini, sfuma l’oro. Per Montano l’ultima Olimpiade è d’argento. Delusione Ganna. Corriere della sera - marchionni : @lorepregliasco Ganna è stata anche la grande delusione stamattina: campione del mondo e solo quinto :-( - migiranoleruote : #Repubblica che titola 'delusione #Ganna ' e che si entusiasma per gli atleti gay e trans, per le vicissitudini dei… - Filip_1199 : Comunque leggere i titoli di R. online mi sale l’acido in testa. Ganna è stato il primo a dire che questa crono non… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ciclismo, delusione Ganna: nella crono è fuori dal podio. L'oro a Roglic -