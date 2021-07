Covid-19, più contagi ma meno vittime. A Messina inoculata la prima dose con una siringa senza ago, prima volta in Europa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Più contagi ma meno vittime. Infatti, nelle ultime 24 ore il ministero della Salute segnala 5.696 nuovi casi di contagio da Covid-19 e 15 decessi. In pratica, +1.174 nuovi contagi e -9 morti rispetto a ieri. Sono 248.472 i tamponi molecolari e antigenici, ieri erano stati 241.890. Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto al 1,9% di ieri. Sono 183 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 9 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Piùma. Infatti, nelle ultime 24 ore il ministero della Salute segnala 5.696 nuovi casi dio da-19 e 15 decessi. In pratica, +1.174 nuovie -9 morti rispetto a ieri. Sono 248.472 i tamponi molecolari e antigenici, ieri erano stati 241.890. Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto al 1,9% di ieri. Sono 183 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin Italia, 6 inrispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 9 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - SkyTG24 : Come spiega l'#Iss, una persona non vaccinata rischia 10 volte di più d'infettarsi rispetto a un vaccinato con cicl… - ilriformista : Il racconto degli amici di De Veglia: “Ha rifiutato il tampone, non si è fatto curare”. Il guru del marketing da te… - ferrandoluigi : @borghi_claudio @StufaMarcia1 Vai a cagare !!!! Ormai non ci crede più nessuno !!! Siete peggio del #pd ..... Urlat… - infoitinterno : Covid Italia, contagi in aumento e più ricoveri in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid più Il carcere a vita per una bandiera nera La prima condanna per sedizione a Hong Kong. Gli slogan vietati da Pechino pandemia hong kong cina covid - 19 Più o meno un anno fa, il 1° luglio del 2020, Tong Ying - kit ha preso la sua motocicletta, ci ha fissato sopra la bandiera nera simbolo delle proteste dei ragazzi di Hong Kong, ed è ...

Quanto sta guadagnando Pfizer grazie al vaccino Covid L'azienda Pfizer punta al rialzo sulle previsioni inerenti ai ricavi dai vaccini per il Covid - 19 . Si prevede che l'azienda incasserà cifre abbastanza importanti nei prossimi anni. ...sempre più piede.

I bambini guariti dal Covid hanno anticorpi che durano più a lungo degli adulti la Repubblica La prima condanna per sedizione a Hong Kong. Gli slogan vietati da Pechino pandemia hong kong cina- 19o meno un anno fa, il 1° luglio del 2020, Tong Ying - kit ha preso la sua motocicletta, ci ha fissato sopra la bandiera nera simbolo delle proteste dei ragazzi di Hong Kong, ed è ...L'azienda Pfizer punta al rialzo sulle previsioni inerenti ai ricavi dai vaccini per il- 19 . Si prevede che l'azienda incasserà cifre abbastanza importanti nei prossimi anni. ...semprepiede.