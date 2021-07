Corteo no Green pass a Bergamo, primi 4 identificati. E forse sabato si replica (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bergamo. Sono stati identificati quattro dei circa tremila partecipanti al Corteo No-vax contro il Green pass di sabato (24 luglio) in città. A individuarli sono stati gli agenti della Digos, che dalle prime ore dopo la conclusione della manifestazione – non autorizzata – sono al lavoro analizzando ogni filmato diffuso dai media o girato dagli stessi agenti della questura presenti per garantire l’ordine pubblico. I quattro sono bergamaschi e hanno tra i 25 e 55 anni. Un paio di loro hanno anche preso la parola al megafono per i discorsi in cui spiegavano le ragioni della loro protesta o ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 luglio 2021). Sono statiquattro dei circa tremila partecipanti alNo-vax contro ildi(24 luglio) in città. A individuarli sono stati gli agenti della Digos, che dalle prime ore dopo la conclusione della manifestazione – non autorizzata – sono al lavoro analizzando ogni filmato diffuso dai media o girato dagli stessi agenti della questura presenti per garantire l’ordine pubblico. I quattro sono bergamaschi e hanno tra i 25 e 55 anni. Un paio di loro hanno anche preso la parola al megafono per i discorsi in cui spiegavano le ragioni della loro protesta o ...

