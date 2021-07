Con il 3×3 le Olimpiadi hanno vinto una scommessa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Un’avversaria in serata di grazia, una semplicemente troppo forte per essere fermata. Lo strapotere tecnico e fisico di Lili Wang e Zhang Zhiting si rivela troppo per le Azzurre del basket 3×3: l’Italia chiude la sua esperienza olimpica ai quarti di finale, sconfitta 19-13 dalla Cina. Wang si è rivelata per la giocatrice incredibile che è: ha guidato le sue con 11 punti e una serie di canestri di una difficoltà incredibile; per Zhang, invece, non c’era alcuna soluzione: nel quartetto italiano a Tokyo – Chiara Consolini, Marcella Filippi, Giulia Rulli e la piccola Rae Lin D’Alie – non c’è un corpo in grado di stare tra lei e il canestro. ???????? Azzurre comunque grandi Si ferma ai quarti ...