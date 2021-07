Come riciclare i pannolini in adesivi (Di mercoledì 28 luglio 2021) (foto: Pixabay)Il tema dei rifiuti e dell’importanza del riciclo è sempre più attuale. Uno dei grossi problemi è quello dei pannolini e degli assorbenti usa e getta, che oggi Come oggi sono difficili da riciclare. I polimeri di cui sono composti, infatti, sono disegnati apposta per trattenere i liquidi in modo permanente e per essere resistenti e duraturi. Ora però un team dell’Università del Michigan ha sviluppato un nuovo sistema che potrebbe cambiare le cose: grazie a un processo di riciclo chimico i pannolini potrebbero trovare nuova vita sotto forma di adesivi, a vantaggio del pianeta. Ecco ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 luglio 2021) (foto: Pixabay)Il tema dei rifiuti e dell’importanza del riciclo è sempre più attuale. Uno dei grossi problemi è quello deie degli assorbenti usa e getta, che oggioggi sono difficili da. I polimeri di cui sono composti, infatti, sono disegnati apposta per trattenere i liquidi in modo permanente e per essere resistenti e duraturi. Ora però un team dell’Università del Michigan ha sviluppato un nuovo sistema che potrebbe cambiare le cose: grazie a un processo di riciclo chimico ipotrebbero trovare nuova vita sotto forma di, a vantaggio del pianeta. Ecco ...

