Calciomercato Venezia, si avvicina un colpo in attacco (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Venezia, stando a quanto riferisce il noto giornalista Gianluca Di Marzio, avrebbe ricevuto l’ok da Mbaye Niang per il trasferimento. L’ex Milan è in cima alla lista dei desideri del club da diverso tempo: dopo aver trovato l’intesa con il Rennes sulla base di un prestito con diritto di riscatto, il Venezia ha ricevuto il sì del calciatore. Zanetti, quindi, a breve potrebbe avere il suo nuovo rinforzo per l’attacco. Per Niang si prospetta un ritorno in Italia, dopo aver giocato in rossonero e con la maglia del Genoa. Ti potrebbe interessare anche: Calciomercato Sassuolo, ecco il sostituto di Locatelli L'articolo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il, stando a quanto riferisce il noto giornalista Gianluca Di Marzio, avrebbe ricevuto l’ok da Mbaye Niang per il trasferimento. L’ex Milan è in cima alla lista dei desideri del club da diverso tempo: dopo aver trovato l’intesa con il Rennes sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ilha ricevuto il sì del calciatore. Zanetti, quindi, a breve potrebbe avere il suo nuovo rinforzo per l’. Per Niang si prospetta un ritorno in Italia, dopo aver giocato in rossonero e con la maglia del Genoa. Ti potrebbe interessare anche:Sassuolo, ecco il sostituto di Locatelli L'articolo ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Niang ha detto sì al #Venezia: ora si punta a chiudere l'operazione - DiMarzio : #Venezia, per l'attacco primi contatti per #Niang. In difesa il sogno è #Caldara - MilanLiveIT : ???? Niang vicino al trasferimento al Venezia ?? #MercatoMilan #Calciomercato - Frances13758250 : RT @la_rossonera: ?????? Mattia Caldara, potrebbe partire in prestito. Nel suo futuro potrebbe esserci il neo promosso Venezia. #Calciomerca… - la_rossonera : ?????? Mattia Caldara, potrebbe partire in prestito. Nel suo futuro potrebbe esserci il neo promosso Venezia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia Venezia, l'ex - Milan Niang ha detto sì Commenta per primo Il Venezia è vicinissimo a chiudere l'acquisto di M'Baye Niang . L'esterno d'attacco ex - Milan, Torino e Genoa ha detto sì al ritorno in Serie A. Arriverà in prestito con diritto di riscatto.

Sky - Nuovo colpo del Venezia: in arrivo Niang Calciomercato - Come si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, il Venezia ha praticamente definito un nuovo acquisto: "Nella notte, infatti, gli arancioneroverdi hanno registrato il sì del ...

Calciomercato Venezia, contratto triennale per Remy Corriere dello Sport Titolo sessista verso giocatrice del Venezia, lo scadimento di Dagospia Dagospia conferma natura "provocatrice" in funzione di un modello di "visite a tutti i costi" al sito, anche a costo di essere volgare.

Ex Milan – Niang torna in Serie A, sì all’offerta | I dettagli Dopo tre stagioni, Niang sembra pronto a fare ritorno nel campionato italiano. L'ex Milan è a un passo da una squadra della Serie A.

Commenta per primo Ilè vicinissimo a chiudere l'acquisto di M'Baye Niang . L'esterno d'attacco ex - Milan, Torino e Genoa ha detto sì al ritorno in Serie A. Arriverà in prestito con diritto di riscatto.- Come si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, ilha praticamente definito un nuovo acquisto: "Nella notte, infatti, gli arancioneroverdi hanno registrato il sì del ...Dagospia conferma natura "provocatrice" in funzione di un modello di "visite a tutti i costi" al sito, anche a costo di essere volgare.Dopo tre stagioni, Niang sembra pronto a fare ritorno nel campionato italiano. L'ex Milan è a un passo da una squadra della Serie A.