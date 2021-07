Bitcoin il rally riprende, e i tori puntano ai 45 mila USD (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bitcoin ha ripreso l’andamento rialzista, ora i tori hanno gli occhi puntati sulla resistenza dei 45 mila dollari Il mercato delle criptovalute da ieri è di nuovo in rialzo dopo una leggera correzione di lunedì. Dopo aver toccato i 40 mila USD, Bitcoin lunedì ha sperimentato una correzione che l’ha portato a toccare il supporto a 38 mila USD. Il rialzo è ripreso martedì, quando il prezzo del Bitcoin è salito di oltre il +7% nelle 24 ore. Attualmente Bitcoin si sta avvicinando di nuovo ai 40 mila USD e gli esperti di mercato sono ottimisti ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 28 luglio 2021)ha ripreso l’andamento rialzista, ora ihanno gli occhi puntati sulla resistenza dei 45dollari Il mercato delle criptovalute da ieri è di nuovo in rialzo dopo una leggera correzione di lunedì. Dopo aver toccato i 40USD,lunedì ha sperimentato una correzione che l’ha portato a toccare il supporto a 38USD. Il rialzo è ripreso martedì, quando il prezzo delè salito di oltre il +7% nelle 24 ore. Attualmentesi sta avvicinando di nuovo ai 40USD e gli esperti di mercato sono ottimisti ...

