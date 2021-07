"Beh, lasciato l'ospedale...". Il vecchio e vergognoso sfregio di Selvaggia Lucarelli contro Giuseppe De Donno: che imbarazzo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Addio a Giuseppe De Donno, il medico mantovano e padre della cura con plasma iperimmune, di cui fu tra i primi sponsor insieme a Le Iene. L'ex primario si è tolto la vita, a 54 anni. Lascia moglie e figli. Dietro al gesto estremo, stando alle prime ricostruzioni, il dolore per lo stop alla sperimentazione del plasma iperimmune come cura contro il coronavirus e qualcuno sostiene anche una malattia. Un caso che sta facendo rumore, che sta polarizzando, che fa discutere. Già, De Donno viene subito tirato per la giacchetta, a sproposito e in modo scomposto e indecente, dai no-vax, i quali sui social alimentano le più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Addio aDe, il medico mantovano e padre della cura con plasma iperimmune, di cui fu tra i primi sponsor insieme a Le Iene. L'ex primario si è tolto la vita, a 54 anni. Lascia moglie e figli. Dietro al gesto estremo, stando alle prime ricostruzioni, il dolore per lo stop alla sperimentazione del plasma iperimmune come curail coronavirus e qualcuno sostiene anche una malattia. Un caso che sta facendo rumore, che sta polarizzando, che fa discutere. Già, Deviene subito tirato per la giacchetta, a sproposito e in modo scomposto e indecente, dai no-vax, i quali sui social alimentano le più ...

