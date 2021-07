Baroni, a Lecce la grande occasione per tornare a essere un vincente (Di mercoledì 28 luglio 2021) Marco Baroni ha una grande occasione a Lecce, quella di tornare a essere vincente. Diciamo la verità: dalla sua carriera ci aspettava di più, invece ha vissuto troppo alti e bassi. Per la verità più bassi che alti. Indimenticabile in negativo la stagione di Pescara: con quell’organico stava per non entrare nei playoff, il club lo sostituì con Oddo a una giornata dalla fine della stagione regolare e quella squadra perse in finale per poi rifarsi l’anno dopo. Indimenticabile in positivo l’impresa di Benevento, fu una promozione straordinaria. Ma tante incompiute prima e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) Marcoha una, quella di. Diciamo la verità: dalla sua carriera ci aspettava di più, invece ha vissuto troppo alti e bassi. Per la verità più bassi che alti. Indimenticabile in negativo la stagione di Pescara: con quell’organico stava per non entrare nei playoff, il club lo sostituì con Oddo a una giornata dalla fine della stagione regolare e quella squadra perse in finale per poi rifarsi l’anno dopo. Indimenticabile in positivo l’impresa di Benevento, fu una promozione straordinaria. Ma tante incompiute prima e ...

Ultime Notizie dalla rete : Baroni Lecce Lecce, partita la prevendita per l'amichevole di Vicenza Nel pomeriggio, Baroni ha diretto l'allenamento (in avvio di seduta si è registrato un intenso, ma ... Il Lecce, venerdì sera, sarà impegnato in un'amichevole contro il Lanerossi Vicenza allo stadio ...

Lecce, Massimo Coda: "Voglio ripetermi" L'attaccante del Lecce Massimo Coda dal ritiro di Folgaria ha parlato della prossima stagione: 'Riparto dalla forza ... per altro con il modulo di Baroni, usato in passato, ho fatto bene: mi assumo ...

Lecce, Baroni aspetta i terzini quotidianodipuglia.it Lecce, c’è il terzino: Gendrey dall’Amiens LECCE – Sbuca una pista francese per il reparto difensivo del Lecce: si tratta di Valentin Gendrey, un terzino destro classe 2000 di proprietà dell’Amiens, club con cui Pantaleo Corvino ha già fatto a ...

Corvino sul difensore Gendrey e sul centrocampista Canotto LECCE - Mercato in entrata molto caldo, pimpante e in fermento per il Lecce di mister Marco Baroni. Il direttore Pantaleo Corvino sta seguendo con interesse il francese Valentin Gendrey, terzino dest ...

