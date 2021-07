Antitrust, Codacons: “Vigileremo sul comportamento di Dazn e Tim” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Vigileremo sul comportamento di Dazn e Tim e sulla piena fruizione dei servizi relativi al prossimo campionato di serie A, pronti a intervenire in caso di disservizi a danno degli abbonati”. Queste le parole del Codacons dopo la decisione dell’Antitrust di chiudere il procedimento cautelare nei confronti di Dazn e Tim per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A a seguito delle misure adottate dai due operatori. “Verificheremo che i provvedimenti annunciati dalle due società rispettino i diritti dei consumatori, garantendo concorrenza e la possibilità di piena ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) “suldie Tim e sulla piena fruizione dei servizi relativi al prossimo campionato di serie A, pronti a intervenire in caso di disservizi a danno degli abbonati”. Queste le parole deldopo la decisione dell’di chiudere il procedimento cautelare nei confronti die Tim per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A a seguito delle misure adottate dai due operatori. “Verificheremo che i provvedimenti annunciati dalle due società rispettino i diritti dei consumatori, garantendo concorrenza e la possibilità di piena ...

