Amichevoli 2021 | Udinese battuta dallo Sturm Graz | l’Empoli piega il Pontedera

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sconfitta per l’in amichevole contro una squadra prestigiosa del campionato austriaco, lo. Alla Jacques Lemans Arena di St. Veit, proprio in Austria, vantaggio firmato da Kiteishvili già dopo meno di dieci minuti, quindi il raddoppio firmato da Yeboah, complice un disastro della difesa bianconera, a qualche giro di lancette di distanza dall’intervallo. C’è però tempo prima di andare al riposo per la rete che accorcia le distanze, firmata da Ignacio Pussetto che con un bel tiro a giro prova a mettersi alle spalle l’infortunio grave della scorsa stagione. Nella ripresa la squadra di Gotti trova anche il pareggio al 57? con ...

Advertising

MomentiCalcio : Amichevoli estive, bene l’Empoli con il #Pontedera: L’Udinese perde con lo #SturmGraz - sportface2016 : #Udinese battuta dallo Sturm Graz, l'#Empoli piega il Pontedera nelle altre due amichevoli di oggi pomeriggio - BigMonty96 : Amichevoli in big 2021 ?? - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Inter-Crotone ora in diretta su Sky Sport Uno #SkySport #InterCrotone - Spazio_Napoli : Pres. Regione Abruzzo: 'Amichevoli del Napoli a Castel di Sangro con molti tifosi' -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli 2021

Sky Sport

Barcellona - Juve: trofeo Gamper senza tifosi leggi anche Quantesu Sky: alle 18 Inter - Crotone Una delledi lusso dell'estate calcistica non aprirà le porte dello stadio ai ...... amichevole del precampionatodei nerazzurri. Tutto pronto ad Appiano Gentile per il primo test della nuova gestione Inzaghi che sarà aperto agli spettatori in tv dopo dueoff limits ...Alla sua terza stagione consecutiva con la prima squadra della Pro Vercelli, Alessandro Carosso, difensore classe 2002, parla del lavoro svolto nei primi giorni di ritiro in Valsesia: "Ci ...Sconfitta per l’Udinese in amichevole contro una squadra prestigiosa del campionato austriaco, lo Sturm Graz. Alla Jacques Lemans Arena di St. Veit, proprio in Austria, vantaggio firmato da Kiteishvil ...