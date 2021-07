Ambiente | #cambiagesto per un corretto smaltimento dei mozziconi

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Una campagna di sensibilizzazione per undeidi sigaretta. E', che quest'anno ha visto coinvolte 18 città, tra cui le new entry Cagliari, Cefalù, Genova, ...

...resa possibile grazie alla collaborazione di tutte le persone che con una foto o una story su Instagram postando l'hashtagcontribuiranno a raccontarci il loro modo di salvare l', ...Prevenire l'inquinamento da mozziconi nell'e nel mare. Con questo obiettivo è partita la seconda tappa di #, la campagna di sensibilizzazione promossa e finanziata da Philip Morris Italia, per un corretto smaltimento dei ...Roma, 28 lug. (askanews) - Una campagna di sensibilizzazione per un corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta. E' #cambiagesto, che quest'anno ha visto coinvolte 18 città, tra cui le new entry C ...L’iniziativa, patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica, come ogni anno, è promossa e finanziata da Philip Morris Italia, che scende sulle strade e sulle spiagge per un mondo più pulito, i ...