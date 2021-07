Alvino: "Il Napoli non è preoccupato per Demme, io invece sì!" (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'infortunio di Diego Demme è un fulmine al ciel sereno nell'afosa estate di preparazione al campionato del Napoli. Il mediano italo tedesco ha riportato un infortunio nel corso dell'amichevole contro la Pro Vercelli le cui conseguenze sono piuttosto gravi. L'operazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro è riuscita, ma Demme resterà lontano dai campi per almeno 2 mesi. Carlo Alvino, noto giornalista sportivo, ha detto la sua sull'infortunio di Demme ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Al di là dell'infortunio Alvino ha posto sotto la lente di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'infortunio di Diegoè un fulmine al ciel sereno nell'afosa estate di preparazione al campionato del. Il mediano italo tedesco ha riportato un infortunio nel corso dell'amichevole contro la Pro Vercelli le cui conseguenze sono piuttosto gravi. L'operazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro è riuscita, maresterà lontano dai campi per almeno 2 mesi. Carlo, noto giornalista sportivo, ha detto la sua sull'infortunio diai microfoni di Radio Kiss Kiss. Al di là dell'infortunioha posto sotto la lente di ...

