Addio a Gianni Nazzaro: le 5 canzoni indimenticabili (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il mondo della musica piange la scomparsa di Gianni Nazzaro, morto a 72 anni al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da alcune settimane per un tumore in stato avanzato ai polmoni. Nazzaro, come ultimo gesto d'amore, ha sposato nuovamente la compagna di una vita Nada Ovcina, da cui anni fa si era separato e da cui ha avuto due figli. Il cantante aveva richiesto l'eutanasia, senza però ottenerla. Aedo dell'amore romantico, declinato in tutte le sue sfumature, Nazzaro era nato a Napoli il 27 ottobre 1948. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 1965 con lo pseudonimo di Buddy, imitando Bobby Solo, Adriano ...

