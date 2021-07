Xiaomi Mi 11 Lite in offerta in offerta sul Web

(Di martedì 27 luglio 2021) Lo smartphone di fascia altaMi 11è disponibile su Amazon con uno sconto di 75,90 euro, che contribuisce a portarne il prezzo sotto la soglia psicologica dei 300 euro, precisamente da 349,90 euro a 274. Per chi preferisce acquistare altrove, su MediaWorld e Comet il prezzo è leggermente più elevato, 279 euro.Mi 11ospita al suo interno il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 732G, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La parte frontale è interamente dominata da un display 6.55 pollici AMOLED Plus con risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel), con la fotocamera anteriore da 16 ...

Advertising

Evergreenit : iPhone 3GS ?iPhone 5S ?Xiaomi Mi Mix 2S ?Xiaomi Mi 11 Lite 5G - dontakoshi : Apple iPhone 4?Apple iPhone 5?Apple iPhone 6?Apple iPhone 7 plus?Google pixel 3?OnePlus 8 pro?Xiaomi Redmi Note 10 Pro?Xiaom Mi11 lite 5G - hannahhdailey : Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite Price, Specifications, Design.... #technologyintegration #android - MonsieurGypaete : @BougroisGoiste @sha_double Delta Pro Delta + Lite Delta 5G Le COVID a l'heure de Xiaomi - TricksMale : RT @OfferteSconti21: ??? PREZZO DA URLO ?? ?? Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite, Ventilatore Smart, Design a 7 Lame, Controllo Vocale, Venti… -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi Lite

Il Fatto Quotidiano

... Ultra HD, Dual LED, Processore Quantum, Quantum HDR, OTS, Multiview, Wi - Fi, AirSlim ... Ricarica rapida da 30W, Dual SIM, NFC, 6GB + 128GB, Blu 215.00 ? Compra ora - 13%Redmi Note ...Disponibile all'acquisto in offerta coupon loMI 115G 8 - 128GB a 302 euro con garanzia e spedizione Italia: questi i dettagli (aggiunti nuovi colori e rivenditori). Da pochi giorni in Italia è iniziata la commercializzazione della ...Noi e alcuni partner selezionati utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie chiudendo questa informativa, proseguend ...Android 24 Ott Xiaomi a tutto campo, è la prima a portare sul mercato uno smartphone con Snapdragon 750: è il Mi 10T Lite ...