Vocalelli non ha dubbi: "Un calciatore del Napoli è il migliore in Serie A" (Di martedì 27 luglio 2021) Alessandro Vocalelli, noto giornalista sportivo nonché ex direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Vocalelli ha espresso la sua opinione sulla rosa del Napoli, soffermandosi anche sulla questione portieri. Secondo il giornalista gli azzurri, con Meret, hanno il miglior portiere della Serie A insieme a Musso. Di seguito le parole. “Spalletti è un allenatore top. E’ un tecnico capace e professionale, sono convinto che farà benissimo a Napoli. Ha dimostrato tutto il suo grande valore e la competenza. Il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 luglio 2021) Alessandro, noto giornalista sportivo nonché ex direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kissha espresso la sua opinione sulla rosa del, soffermandosi anche sulla questione portieri. Secondo il giornalista gli azzurri, con Meret, hanno il miglior portiere dellaA insieme a Musso. Di seguito le parole. “Spalletti è un allenatore top. E’ un tecnico capace e professionale, sono convinto che farà benissimo a. Ha dimostrato tutto il suo grande valore e la competenza. Il ...

Advertising

Spazio_Napoli : Vocalelli non ha dubbi: 'Un calciatore del Napoli è il migliore in Serie A' - gilnar76 : Vocalelli non ha dubbi: 'Un calciatore del #Napoli è il migliore in Serie A' #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - tuttonapoli : Vocalelli non ha dubbi: “Napoli e Atalanta hanno i migliori portieri della Serie A” - CalcioNapoli24 : - LAROMA24 : ??#MassimoAscolto tra #calciomercato e previsioni ???'Non bastano #Mourinho e #Sarri per cambiare le gerarchie dell… -