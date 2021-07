Ventimiglia, 13enne chiede di diventare chierichetta ma il parroco dice no: 'Non si può, è un ruolo da maschio' (Di martedì 27 luglio 2021) Nella Chiesa cattolica, la parità di genere è ancora una lontana illusione . Negli ultimi anni, la crisi delle vocazioni ha di fatto costretto il mondo ecclesiastico ad aprire maggiormente i propri ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 27 luglio 2021) Nella Chiesa cattolica, la parità di genere è ancora una lontana illusione . Negli ultimi anni, la crisi delle vocazioni ha di fatto costretto il mondo ecclesiastico ad aprire maggiormente i propri ...

Advertising

MarcoProEU : #Ventimiglia, 13enne chiede al parroco di poter fare la chierichetta ma lui dice no: 'Solo maschi'. ...Il Medioevo… - AnsaLiguria : 'Solo maschi', parroco dice no alla bimba-chierichetta. A Ventimiglia esclusa 13enne. La madre, lasciamo la parrocc… - zazoomblog : Ventimiglia 13enne chiede al parroco di poter fare la chierichetta ma lui dice no: Solo maschi - #Ventimiglia… -