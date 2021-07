Vasco in concerto a Trento dopo 39 anni: non succedeva dal 1983 (Di martedì 27 luglio 2021) dopo 39 anni Vasco tornerà a Trento per inaugurare la Trentino Music Arena. “Save the date”, ha scritto per annunciare ufficialmente la data. Salvatela davvero: 20 maggio 2022. Con l’evento speciale di Trento, arrivano a quota 6 le date del prossimo tour del Blasco, che riprenderà con i live nel 2022. A Milano (24 maggio), Imola (28 maggio), Firenze (3 giugno) e Roma (11 e 12 giugno), si aggiunge Trento, che sarà non solo la tappa zero del tour (22 maggio) ma ospiterà anche le prove dell’intera tournée. È stato proprio Vasco a confermare che sarà lui ad inaugurare “la ... Leggi su velvetmag (Di martedì 27 luglio 2021)39tornerà aper inaugurare la Trentino Music Arena. “Save the date”, ha scritto per annunciare ufficialmente la data. Salvatela davvero: 20 maggio 2022. Con l’evento speciale di, arrivano a quota 6 le date del prossimo tour del Blasco, che riprenderà con i live nel 2022. A Milano (24 maggio), Imola (28 maggio), Firenze (3 giugno) e Roma (11 e 12 giugno), si aggiunge, che sarà non solo la tappa zero del tour (22 maggio) ma ospiterà anche le prove dell’intera tournée. È stato proprioa confermare che sarà lui ad inaugurare “la ...

