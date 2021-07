Ufficiale: Mamadou Sakho al Montpellier (Di martedì 27 luglio 2021) Mamadou Sakho torna a giocatore in Francia dopo 8 anni passati in Inghilterra. Il francese, cresciuto calcisticamente nel PSG, è poi maturato tra le fila di Liverpool e Crystal Palace. Il difensore passa al Montpellier da svincolato. Questo il Tweet di benvenuto della squadra francese: ????????? ?????' @MamadouSakho .#MercatoMHSC . eight creation pic.twitter.com/fH5TByuqSJ — MHSC (@MontpellierHSC) July 27, 2021 Foto: Twitter giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021)torna a giocatore in Francia dopo 8 anni passati in Inghilterra. Il francese, cresciuto calcisticamente nel PSG, è poi maturato tra le fila di Liverpool e Crystal Palace. Il difensore passa alda svincolato. Questo il Tweet di benvenuto della squadra francese: ????????? ?????' @.#MercatoMHSC . eight creation pic.twitter.com/fH5TByuqSJ — MHSC (@HSC) July 27, 2021 Foto: Twitter giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

