Tokyo 2020 | problemi di salute mentale dietro il forfait di Simone Biles | «Ora devo concentrarmi su me stessa»

(Di martedì 27 luglio 2021) Nella quarta giornata di gare atiene banco il caso. La stella statunitense della ginnastica non ha preso parte alla gara a squadre e rischia di dire addio ai Giochi a causa didi. A confermarlo è stata la diretta interessata, dopo che inizialmente ilera stato attribuito a un infortunio: «fare ciò che è giusto per me esulla miae non mettere a repentaglio la miae il mio ...

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - SteSteba : RT @HCAP1937: ????Spettacolare tripletta svizzera delle ragazze del Cross-County! ????Complimenti all’urana Linda Indergand, grande tifosa bia… - rafiodice : Grande #Chusovitina #Uzbekistan ????????Tokyo 2020, standing ovation delle avversarie per Chusovitina: a 46 anni disput… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Le medaglie di legno Tre medaglie italiane dunque, ma anche tre medaglie di legno perché in serata è arrivato il quarto posto delle ginnaste azzurre, bronzo mondiale in carica e finite anche a...L'utile netto è salito a 156,8 milioni, oltre 100 punti percentuali in più sul pari periodo. ... Borse Asia:in rialzo di mezzo punto percentuale L'indice di Hong Kong, l' Hang Seng registra ...Altre due medaglie olimpiche vanno ad incrementare la bacheca delle Fiamme oro. La prima è arrivata dal judo, con Maria Centracchio che si &egr ...Esce fuori dalla Top 10 di Tokyo 2020 l'Italia al termine della quarta giornata di gare. Non bastano per restare a ridosso delle migliori spedizioni le tre medaglie portate a casa ...