Suppletive: Letta, Pd punto partenza, ma serve unità più ampia (Di martedì 27 luglio 2021) Enrico Letta ritiene di aver "fatto bene ad accettare l'invito a candidarmi giunto dal Pd delle due province. Rifiutare sarebbe stata una diserzione". Lo scrive lui stesso su facebook. "È del tutto ...

matteosalvinimi : Letta ha detto che si ritira se perde alle elezioni suppletive della Camera a Siena. Lo prendiamo in parola. Faremo… - CarloCalenda : C’è un patto Letta/Conte per dividersi i collegi di Roma centro e Siena, ma ?@gualtierieurope? racconta che non far… - davidefaraone : Spero che Letta quando discute con Conte di accordi elettorali per suppletive ed amministrative sappia tenere al ri… - Laila76913893 : RT @CarloCalenda: Questa storia delle suppletive sta diventando una polemica sterile. Ho proposto a PD e IV di chiedere insieme a Bentivogl… - serenel14278447 : Suppletive: Letta, Pd punto partenza, ma serve unità più ampia -