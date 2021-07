"Sul Covid serve trasparenza". I giudici bacchettano Speranza (Di martedì 27 luglio 2021) La sentenza del Consiglio di Stato chiude la querelle "piano segreto". I giudici: "Seguire il principio della 'casa di vetro'" Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 luglio 2021) La sentenza del Consiglio di Stato chiude la querelle "piano segreto". I: "Seguire il principio della 'casa di vetro'"

Advertising

borghi_claudio : Capito come funziona il circo del terrorismo? Notizie di nulla basate sul nulla condite di nulla e tutti i nostri g… - Adnkronos : #Scuola sul tavolo del Governo, si valuta obbligo vaccino: Speranza non esclude nessuna ipotesi. #covid - Corriere : Le differenze tra i due Paesi e le domande sul virus: la patogenicità delle varianti e le caratteristiche dei bambi… - gianluca_bolo : @VujaBoskov @mrcfld Non trovo un tuo tweet sui numerosi interventi di Gassman sul COVID però. - paschalaj : RT @catlatorre: Di nuovo insulti no-vax a Liliana Segre per la sua condanna sul paragone tra disposizioni anti-Covid e Shoah. Mi vergogno… -