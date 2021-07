Simone Biles fuori dalla finale a squadre alle Olimpiadi: «Problema medico» (Di martedì 27 luglio 2021) La ginnasta Usa è stata sostituita nella squadra degli Stati Uniti poco dopo l’inizio della finale a squadre Leggi su corriere (Di martedì 27 luglio 2021) La ginnasta Usa è stata sostituita nella squadra degli Stati Uniti poco dopo l’inizio della

Advertising

Eurosport_IT : Un altro errore non da Simone Biles ?? #SimoneBiles #Tokyo2020 #Gymnastics - riotta : .@Simone_Biles si ritira pare non per infortunio ma per eccessiva pressione psicologica #Tokyo2020 - fattoquotidiano : Simone Biles si ritira dalla finale di ginnastica a squadre a Tokyo. La Federazione parla di infortunio, la Nbc: “È… - _chaserofdreams : RT @hilaris__: Mi si spezza il cuore per Simone Biles perché si porta addosso il peso di tutta la squadra e le aspettative di quelli che gi… - _MartinaStone : RT @_badvisions: Simone Biles ritirata dalle finali, le italiane che stanno facendo una prova perfetta e la Rai continua a trasmettere gare… -