Pomezia, chiarimenti sull’asta per l’ecomostro di Torvaianica (Di martedì 27 luglio 2021) Il comune di Pomezia in prima linea per quanto concerne l’iter relativo al recupero, a Torvaianica, del famoso ecomostro di piazza Ungheria. da anni in uno stato di abbandono in pieno centro lungo la litoranea pometina, ma la svolta si fa attendere. Ecco perchè sono sopraggiunti i chiarimenti dell’Amministrazione in relazione alla procedura. Il 7 luglio scorso il Comune di Pomezia ha infatti partecipato all’asta per la vendita dell’ecomostro di piazza Ungheria, conosciuto come “ex Biagio”. “Ad oggi sappiamo che la procedura di asta non si è conclusa – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – questo vuol dire ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) Il comune diin prima linea per quanto concerne l’iter relativo al recupero, a, del famoso ecomostro di piazza Ungheria. da anni in uno stato di abbandono in pieno centro lungo la litoranea pometina, ma la svolta si fa attendere. Ecco perchè sono sopraggiunti idell’Amministrazione in relazione alla procedura. Il 7 luglio scorso il Comune diha infatti partecipato all’asta per la vendita deldi piazza Ungheria, conosciuto come “ex Biagio”. “Ad oggi sappiamo che la procedura di asta non si è conclusa – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – questo vuol dire ...

Advertising

italiaserait : Pomezia, chiarimenti sull’asta per l’ecomostro di Torvaianica - magdulka64 : RT @ZuccalaAdriano: #Pomezia #Torvaianica Asta dell’ecomostro di piazza Ungheria, i chiarimenti dell'Amministrazione Siamo in attesa di co… - AnnaMar74773335 : RT @Comune_Pomezia: #Pomezia #Torvaianica Asta dell’ecomostro di piazza Ungheria, i chiarimenti dell'Amministrazione Il Sindaco: “Siamo in… - tranellio : RT @ZuccalaAdriano: #Pomezia #Torvaianica Asta dell’ecomostro di piazza Ungheria, i chiarimenti dell'Amministrazione Siamo in attesa di co… - ZuccalaAdriano : #Pomezia #Torvaianica Asta dell’ecomostro di piazza Ungheria, i chiarimenti dell'Amministrazione Siamo in attesa d… -