Philip Morris vuole vietare le sigarette nel Regno Unito entro il 2030 (Di martedì 27 luglio 2021) Philip Morris International dice che smetterà di vendere le sigarette Marlboro in Gran Bretagna entro un decennio. Contemporaneamente chiede al governo britannico di vietare la vendita dei suoi prodotti di tabacco. Perchè Philips Morris vuole ritirare le sigarette dall’UK Il CEO di Philip Morris International (PM), Jacek Olczak, ha dichiarato al Sunday Telegraph che il Leggi su periodicodaily (Di martedì 27 luglio 2021)International dice che smetterà di vendere leMarlboro in Gran Bretagnaun decennio. Contemporaneamente chiede al governo britannico dila vendita dei suoi prodotti di tabacco. Perchèritirare ledall’UK Il CEO diInternational (PM), Jacek Olczak, ha dichiarato al Sunday Telegraph che il

Advertising

periodicodaily : Philip Morris vuole vietare le sigarette nel Regno Unito entro il 2030 #PhilipMorris #UK - Claudio52330251 : RT @Cambiacasacca: Oh ma avete sentito che la Philip Morris ha chiesto di bandire le sigarette entro il 2030? Deve essersi accorta che é pr… - infoiteconomia : «Stop alle Marlboro in Gran Bretagna entro il 2030»: l'annuncio a sorpresa di un manager di Philip Morris - LondonOneRadio : ?? Strano ma vero: la Philip Morris International vuole trasformarsi in un'azienda di salute e benessere!… - davide_roma81 : “Le sigarette devono essere vietate”, dice il CEO di Philip Morris e chiede in UK di vietare la vendita delle sigar… -