Olimpiadi Tokyo Day 4, Diretta Gare Martedi 27 Luglio (Discovery+ e Rai2) (Di martedì 27 luglio 2021) Altre 22 medaglie d'oro (cori Diretta integrale su Discovery+, 200 ore anche su Rai)! da assegnare in questa giornata, ma occhio al maltempo che potrebbe far rinviare diverse finali di canottaggio. C'è grande attenzione sulla ginnastica artistica con l'All-Around a squadre: da una parte Simone Biles, dall'altra le azzurre con Ferrari, Maggio e le sorelle D'Amato che vanno a caccia di qualcosa di molto... Leggi su digital-news (Di martedì 27 luglio 2021) Altre 22 medaglie d'oro (coriintegrale su, 200 ore anche su Rai)! da assegnare in questa giornata, ma occhio al maltempo che potrebbe far rinviare diverse finali di canottaggio. C'è grande attenzione sulla ginnastica artistica con l'All-Around a squadre: da una parte Simone Biles, dall'altra le azzurre con Ferrari, Maggio e le sorelle D'Amato che vanno a caccia di qualcosa di molto...

Advertising

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - sbonaccini : Solo applausi per le parole di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo ???? - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - sportface2016 : #Swimming #giochiolimpici #Tokyo2020 | #Nuoto, Federica #Pellegrini a caccia della finale nei 200 sl: ecco come v… - infoitsport : Olimpiadi Tokyo. i Giochi visti dai social: termina un'altra giornata. Fognini e Djokovic carichi, la ginnastica sa… -