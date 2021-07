Olimpiadi, anche in questa medaglia d’argento c’entra la Puglia Giorgia Bordignon, sollevamento pesi, si allena a Valenzano. Bilancio parziale azzurro a Tokyo 2020: dodici fra cui un oro (Di martedì 27 luglio 2021) Giorgia Bordignon, con 232 chilogrammi sollevati, ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi. sollevamento pesi, categoria fino a 64 chilogrammi. Lombarda, più specificamente brianzola, Giorgia Bordignon che è agente penitenziaria vive e si allena in Puglia, a Valenzano. Medagliere italiano: con quelle di oggi sono dodici medaglie, un oro, tre argento e otto bronzo. L'articolo Olimpiadi, anche in ... Leggi su noinotizie (Di martedì 27 luglio 2021), con 232 chilogrammi sollevati, ha vinto laalle, categoria fino a 64 chilogrammi. Lombarda, più specificamente brianzola,che è agente penitenziaria vive e siin, a. Medagliere italiano: con quelle di oggi sonomedaglie, un oro, tre argento e otto bronzo. L'articoloin ...

