Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Vivo alla giornata, non dovevo essere neanche qui. Non ho aspettative” (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo la sfortuna di aver contratto la mononucleosi, Gregorio Paltrinieri è tornato a gareggiare nella semifinale gli 800 metri alle Olimpiadi di Tokyo, qualificandosi sì alla finale, ma con l’ultimo tempo utile, dopo una grande fatica fatta vasca dopo vasca. Il crono è di 7:47.73, che denota delle difficoltà per il campionissimo azzurro, non del tutto recuperato dalla malattia e ancora alle prese con una forma fisica non ottimale, da migliorare in vista della finalissima per sperare in una medaglia. “Ho fatto abbastanza fatica, sono contentissimo di essere in finale – ha dichiarato Greg ai microfoni della ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo la sfortuna di aver contratto la mononucleosi,è tornato a gareggiare nella semifinale gli 800 metri alle Olimpiadi di Tokyo, qualificandosi sìfinale, ma con l’ultimo tempo utile, dopo una grande fatica fatta vasca dopo vasca. Il crono è di 7:47.73, che denota delle difficoltà per il campionissimo azzurro, non del tutto recuperato dmalattia e ancora alle prese con una forma fisica non ottimale, da migliorare in vista della finalissima per sperare in una medaglia. “Ho fatto abbastanza fatica, sono contentissimo diin finale – ha dichiarato Greg ai microfoni della ...

