“Non sto bene, ancora”. Mara Venier, cosa ha saputo dopo i controlli in ospedale (Di martedì 27 luglio 2021) Da brava Zia dei telespettatori italiani, Mara Venier ci tiene sempre ad informare il suo fedelissimo ed affezionato pubblico sul suo stato di salute. Oramai sono mesi che la conduttrice televisiva sta vivendo un incubo a causa di un’operazione ai denti non andata a buon fine, che le ha provocato l’infiammazione di un nervo portandola alla paralisi parziale del volto. Negli ultimi mesi i fan non hanno fatto altro che seguirla virtualmente tra un’operazione e l’altra. Mara Venier non ne può più di entrare e uscire dall’ospedale, ma da quando si è affidata al chirurgo Valentino Valentini del Policlinico ... Leggi su tuttivip (Di martedì 27 luglio 2021) Da brava Zia dei telespettatori italiani,ci tiene sempre ad informare il suo fedelissimo ed affezionato pubblico sul suo stato di salute. Oramai sono mesi che la conduttrice televisiva sta vivendo un incubo a causa di un’operazione ai denti non andata a buon fine, che le ha provocato l’infiammazione di un nervo portandola alla paralisi parziale del volto. Negli ultimi mesi i fan non hanno fatto altro che seguirla virtualmente tra un’operazione e l’altra.non ne può più di entrare e uscire dall’, ma da quando si è affidata al chirurgo Valentino Valentini del Policlinico ...

Advertising

nicola_pinna : Sto riattraversando ora le strade devastate dagli #incendi che hanno piegato il cuore della #Sardegna: una via cruc… - _Morik92_ : Come riportato da @Glongari, la #Juve ha l'accordo con Kaio Jorge e in questo momento il #Santos sta aspettando un'… - borghi_claudio : Della storia di Voghera non so nulla perchè mi sto occupando di ben altro, però a chi da oggi riempie il web con il… - agatamicia : @UDisattivata @umanesimo ma cosa ci entrano i dibattiti del 2020 con la mia considerazione generale relativamente a… - ismaele_77 : @Pormeccartnei1 tutto giustissimo (anche se per me fonseca non era poi così male), però spinazzola lo ritroviamo ch… -