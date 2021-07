No, il generale Figliuolo non ha chiesto un elenco di docenti “no vax” (Di martedì 27 luglio 2021) Titoloni a nove colonne (anche digitali) di quotidiani – online e cartacei – che hanno fatto sobbalzare sulla sedia le sensibilità di chi, per il momento, ancora non si è voluto vaccinare contro il Covid. Da lì è nata la classica confusione attorno alla notizia sul presunto elenco docenti no vax richiesto dal generale dell’esercito e Commissario straordinario per l’emergenza CoronavirusFrancesco Paolo Figliuolo. E la struttura commissariale ha dovuto smentire queste ricostruzioni giornalistiche spiegando come la su richiesta non sia qualitativa (quindi con nomi e cognomi), ma solo quantitativa. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 luglio 2021) Titoloni a nove colonne (anche digitali) di quotidiani – online e cartacei – che hanno fatto sobbalzare sulla sedia le sensibilità di chi, per il momento, ancora non si è voluto vaccinare contro il Covid. Da lì è nata la classica confusione attorno alla notizia sul presuntono vax ridaldell’esercito e Commissario straordinario per l’emergenza CoronavirusFrancesco Paolo. E la struttura commissariale ha dovuto smentire queste ricostruzioni giornalistiche spiegando come la su richiesta non sia qualitativa (quindi con nomi e cognomi), ma solo quantitativa. LEGGI ANCHE ...

