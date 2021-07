Navarria | bronzo nella spada a squadre

(Di martedì 27 luglio 2021) La squadra azzurra difemminile conquista ilvincendo contro la Cina, considerata la favorita per l’oro La Cina prova la rimonta ma l’Italia vince il. Isola, Fiamingo,e Santuccio vincono 23-21. Per la scherma italiana si tratta della terza medaglia dopo gli argenti di Luigi Samelesciabola e Daniele Garozzo nel fioretto. L’Italia sale così a 11 podi – 1 oro, 4 argenti e 6 bronzi

Ildisegue quello di Mirko Zanni nel sollevamento pesi.Rossella Fiamingo , Marae Federica Isola conquistano ila Tokyo 2020. La spada femminile a squadre sale sul gradino più basso del podio e arricchisce ancora il medagliere di questa spedizione italiana a Tokyo.Altre due medaglie di bronzo per l'Italia nel judo e nella spada a squadre. Tokyo 2020 - Terzo posto per Maria Centracchio nel 63 kg femminili e per il quartetto azzurro ...Non è stato facile ma le azzurre, dopo 25 anni, hanno ritrovato la strada del podio nella prova di spada a squadre ...