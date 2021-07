Mena Suvari svela il suo passato fra abusi sessuali e droghe | «Sono una sopravvissuta»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 luglio 2021) Quando è diventata una star internazionale grazie a American Beauty, ormai più di vent’anni fa, era difficile immaginare che dietro al sorriso solare di Mena Suvari si nascondesse un passato oscuro. Oggi, arrivata a 42 anni, l’attrice statunitense ha deciso di raccontare tutto, gli abusi subiti tra i 12 e i 20 anni, lo straniamento dell’arrivo a Hollywood, la caduta nelle droghe. E l’ha fatto nel libro autobiografico The Great Peace: A Memoir, in uscita domani negli Stati Uniti.«Vivevo una doppia vita», ha rivelato a People Mena Suvari. «Ogni volta che andavo sul set, ogni volta che venivo intervistata, recitavo per tutto il tempo. Era un altro ruolo da interpretare per me, dovevo fingere di stare bene con tutti».