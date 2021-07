Maria De Filippi: “Ho provato imbarazzo per alcuni protagonisti dei miei show” (Di martedì 27 luglio 2021) Maria De Filippi parla di televisione e di momenti imbarazzanti Dopo l’intervista di qualche giorno fa al magazine Oggi, nel fine settimana Maria De Filippi ne ha realizzata un’altra ma stavolta per il giornale La Stampa. In quell’occasione la conduttrice pavese dopo aver dichiarato di essere a favore del DDL Zan, ha anche parlato di L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 27 luglio 2021)Deparla di televisione e di momenti imbarazzanti Dopo l’intervista di qualche giorno fa al magazine Oggi, nel fine settimanaDene ha realizzata un’altra ma stavolta per il giornale La Stampa. In quell’occasione la conduttrice pavese dopo aver dichiarato di essere a favore del DDL Zan, ha anche parlato di L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

MonicaCirinna : #uominiedonne avrà come tronista una ragazza in transizione M to F. Brava Maria De Filippi che, in modo pragmatico… - Gif_di_Tina : La vincitrice di #Amici20 a #tusiquevales. Perché alcuni devono ridursi a fare i pagliacci di Maria De Filippi? Pos… - UnaDonna_it : Il punto di vista della presentatrice sul #DDLZan ?? - SPYit_official : Maria De Filippi sul Ddl Zan: “Qui siamo di fronte a una questione di civiltà” #ddlzan #mariadefilippi #legge… - gaypressit : In una intervista a 'La Stampa', #mariadefilippi ha detto il proprio pensiero sul #ddlzan e si è schierata a favore… -