La lezione di Benedetta ai critici da tastiera

VanityFairIt : La lezione della sconfitta - Gazzetta_it : Benedetta Pilato, lezione ai critici da tastiera #Tokyo2020 - xgiul_ : A lezione di bolognese con Benedetta -

A 16 anni non si fallisce. Neppure a 18 anni, a 20 o a 25. A 16 anni si esplora, si comincia a misurare se stessi con il mondo fuori. E lo stesso a 18, a 20 o a 25. A Tokyo la sedicennePilato ha 'toppato' nelle batterie dei 100 rana, è andata lunga col cronometro, è stata squalificata per un movimento irregolare o presunto tale. Tante aspettative disattese in pochi secondi.Pilato resterà soprattutto una. Quella che quasi sempre, nello sport, si perde. E se saprà farne il piedistallo della sua crescita allora la rivedremo, presto vincente e un po' ...Eliminata nei 100 rana, esclusa dalla staffetta mista: i Giochi della 16enne stella del nostro nuoto sono già finiti. Ecco come e perché Benedetta Pilato, che torna oggi in Italia, farà di questa scon ...Per la nuotatrice tarantina, Benedetta Pilato, è già previsto il rientro in Italia: per lei niente staffetta mista, preferita Arianna Castiglioni ...