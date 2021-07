Inzaghi in pressing su Cellino per farsi regalare un giallorosso

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl suo contratto col Benevento scadrà a giugno 2022 ma i dubbi sono oggettivamente pochi: Pasquale Schiattarella la prossima stagione non vestirà la maglia giallorossa. Troppo turbolento l’ultimo finale di stagione per pensare a una ripartenza serena, al punto da far apparire inevitabile l’addio fin dall’indomani della retrocessione in serie B. Una decisione per altro confermata dall’arrivo di Giacomo Calò, a cui sono state affidate le chiavi del centrocampo per il nuovo progetto tattico avviato da Fabio Caserta. A strizzare l’occhio al partenopeo, dopo le iniziali – ma a quanto pare sterili – avance del Venezia, è ora il Brescia di Filippo ...