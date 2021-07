Incendi in Toscana: in Maremma e all’Elba fiamme sotto controllo (Di martedì 27 luglio 2021) Sono sotto controllo gli Incendi divampati oggi nel comune di Scansano in località Colle Fagiano (Gr) e nelle Case Burraccio a Porto Azzurro (isola d’Elba). A Scansano l'Incendio è sotto controllo con alcune ripartenze in zone esposte al vento che vengono subito bagnate dagli sganci dei due elicotteri. Non ci sono evacuazioni dalle case L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 luglio 2021) Sonoglidivampati oggi nel comune di Scansano in località Colle Fagiano (Gr) e nelle Case Burraccio a Porto Azzurro (isola d’Elba). A Scansano l'o ècon alcune ripartenze in zone esposte al vento che vengono subito bagnate dagli sganci dei due elicotteri. Non ci sono evacuazioni dalle case L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

corgi_lover : RT @FirenzePost: Incendi in Toscana: in Maremma e all’Elba fiamme sotto controllo - FirenzePost : Incendi in Toscana: in Maremma e all’Elba fiamme sotto controllo - SIENANEWS : Sono sotto controllo gli incendi divampati oggi nel comune di Scansano in località Colle Fagiano (Gr) e nelle Case… - DANI56 : RT @AnsaToscana: Incendi, vasto rogo in Maremma, impiegati 3 elicotteri. Vvf: 'Operazioni ancora in corso, fiamme sotto controllo' #ANSA ht… - EcoLunigiana : #Toscana - Incendi anche nella nostra regione, due roghi stanno interessando la zona in località Colle Fagiano, nel… -