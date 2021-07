George Clooney, rivelazione sulla ex Elisabetta Canalis: “Lo ha fatto più di tutte” (Di martedì 27 luglio 2021) George Clooney, a distanza di molti anni dalla fine della loro relazione, ha fatto una rivelazione molto curiosa su Elisabetta Canalis. La storia d’amore tra George Clooney ed Elisabetta Canalis… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 27 luglio 2021), a distanza di molti anni dalla fine della loro relazione, haunamolto curiosa su. La storia d’amore traed… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

silviettinabb : @rosikone Quand'è così, dove posso fare domanda per avere a disposizione il corpo di George Clooney? ?? - zazoomblog : George Clooney torna a parlare dellex Elisabetta Canalis: «Non sapete cosa mi faceva...» - #George #Clooney #torna… - leggoit : George #Clooney torna a parlare dell'ex, Elisabetta #Canalis: «Non sapete cosa mi faceva...» - LelaDipi : @bianca_cappa Le loro abitazioni non sono considerate a rischio, per ora. A Carate Urio e Laglio (casa di George Clooney) stanno evacuando. - DonnaGlamour : George Clooney, il retroscena sulla Canalis: “Non sapete cosa mi faceva…” -