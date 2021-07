Fiumicino | continuano a crescere i contagi | ‘Servono comportamenti responsabili’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 luglio 2021) “Secondo l’ultimo report della Asl Rm3, i dati dei positivi in città sono ancora in crescita”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento, nel nostro Comune, ci sono 125 persone positive in totale – spiega il sindaco -, 29 in più rispetto all’ultimo aggiornamento, e 4 guariti”. 77% deie Isola Sacra “Il 77% di questi si concentra tra Isola Sacra e– prosegue Montino – mentre il 6% è a Parco Leonardo e il 5% a Fregene. Sale di un po’ l’età media che adesso è pari a 30 anni, mentre il rapporto con la popolazione totale è di 0.15. Leggo, in queste ore, polemiche strumentali secondo cui l’aumento ...