Dalla Spagna | Ancelotti chiede Fabian Ruiz | il Real Madrid offre 20 milioni più un calciatore

(Di martedì 27 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Diario Gol Martin Odegaard delude nel suo precampionato con il. Per questo motivoavrebbe richiesto Fabián. Il tecnico italiano conosce molto bene lo spagnolo dai tempi del Napoli. Florentino Pérez sa che la situazione economica del Napoli non è delle migliori e che è costretto a vendere per finanziare il mercato in entrata. Ilper prenderesarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Martin Odegaard più 20di euro.

Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è in uscita dal Napoli ed ha un contratto in scadenza nel 2023. La SSCN venderà qualsiasi calciatore se arriva una buona offerta economica.